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Молчанов Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Дочь: Молчанова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Молчанова Мария Фоминична

Сестра-близнец Анны. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Дочь: Молчанова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Молчанова Мария Фоминична

Сестра-близнец Агафьи. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Мария Фоминична

Смерть
Неизвестно
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