Андреев Владимир Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.09.1953
Сын: Андреев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно