Томашевич Евгений Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевич Евгений Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1915
Тула, город Тула, Тульская область
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