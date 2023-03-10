Хлевин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлевин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумаков-Хлевин (Сайгаков) Клавдия Калистратовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумаков-Хлевин (Сайгаков) Клавдия Калистратовна

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