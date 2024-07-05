(Осинцева) Вера Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осинцев Антон Никитович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Казаринова) Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Казаринов Гаврило Максимович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Казаринов Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Казаринов Гаврило Максимович
Смерть
Неизвестно