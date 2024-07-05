(Осинцева) Вера Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Осинцева) Вера Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осинцев Антон Никитович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Казаринова) Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Казаринов Гаврило Максимович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Казаринов Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Казаринов Гаврило Максимович

Смерть
Неизвестно

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