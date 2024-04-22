Кочанов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1905 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.11.1905 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.11.1905 Апухлицы Николай Дмитриевич Кочанов Апухлицы отец крестьянин Дмитрий Сергеевич Кочанов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Восприемник
21.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1917 Апухлицы Евгений Иванович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Иван Михайлович Казалетов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
После 1917