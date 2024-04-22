Кочанов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочанов Николай Дмитриевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.11.1905 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1905 ст.

Отец: Коганов Дмитрий Сергеевич

Мать: Коганова Парасковья Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.11.1905 Апухлицы Николай Дмитриевич Кочанов Апухлицы отец крестьянин Дмитрий Сергеевич Кочанов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Восприемник
21.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.01.1917 Апухлицы Евгений Иванович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Иван Михайлович Казалетов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
После 1917
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