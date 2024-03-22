Тимофеев Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Вадим Николаевич

Тимофеев Вадим Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1964

Отец: Тимофеев Николай Сергеевич

Мать: Тимофеева Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close