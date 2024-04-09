Бобраков Евдоким Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1858
Сын: Бобраков Стефан Евдокимович
Мать ребёнка: Бобракова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.09.1864
Дочь: (Бобракова) Вера Евдокимовна
Мать ребёнка: Бобракова Екатерина Тимофеевна