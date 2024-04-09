Бобраков Евдоким Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобраков Евдоким Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бобракова Прасковья Анисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1858

Сын: Бобраков Стефан Евдокимович

Мать ребёнка: Бобракова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.09.1864

Дочь: (Бобракова) Вера Евдокимовна

Мать ребёнка: Бобракова Екатерина Тимофеевна

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