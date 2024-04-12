Урубков Георгий (Егор) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урубков Георгий (Егор) Ефимович

Место рождения

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Урубков Ефим

Мать: не указана

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Урубков Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.09.1923

Дочь: Урубкова Федора Георгиевна

Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Урубкова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Урубков Павел Егорович

Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна

Верхние Аремзяны, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1938
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