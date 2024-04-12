Урубков Георгий (Егор) Ефимович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Урубков Ефим
Рождение ребёнка
1915
Сын: Урубков Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1923
Дочь: Урубкова Федора Георгиевна
Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Урубкова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Урубкова Анна Петровна
Смерть
1938