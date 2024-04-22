Пушкин Николай Парфенович
Место рождения
Дата рождения05.09.1898
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1898
Отец: Пушкин Парфен Иосифович
Бракосочетание
1927
Жена: Маслова Анна Васильевна
Нелидово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1937
Сын: Пушкин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Маслова Анна Васильевна
Смерть
1944
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край