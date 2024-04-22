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Пушкин Николай Парфенович

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Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

05.09.1898

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1898

Отец: Пушкин Парфен Иосифович

Мать: Шитикова Ирина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1927

Жена: Маслова Анна Васильевна

Нелидово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1937

Сын: Пушкин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Маслова Анна Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1944
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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