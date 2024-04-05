Аристовская (Троицкая) Евлампия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристовская (Троицкая) Евлампия Семеновна

Аристовская (Троицкая) Евлампия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.1877

Муж: Аристовский Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
27.05.1878

Сын: Аристовский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
18.04.1881

Дочь: Аристовская Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
26.11.1882 ст.

Сын: Аристовский Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: Аристовская Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.