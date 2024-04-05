Аристовская (Троицкая) Евлампия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1877
Рождение ребёнка
27.05.1878
Сын: Аристовский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
18.04.1881
Дочь: Аристовская Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
26.11.1882 ст.
Сын: Аристовский Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: Аристовская Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Аристовский Михаил Георгиевич
Смерть
Неизвестно