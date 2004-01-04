Рыжова (Журавлёва) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.08.1910 ст.
Дата смерти04.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910 ст.
Отец: Журавлёв Ефим Семёнович
Мать: Журавлёва Фёкла Ивановна
Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.359об.360
Крещение
29.08.1910 ст.
Большая Чернь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.06.1936
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Нилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Андрей Нилович
Смерть
04.01.2004