Рыжова (Журавлёва) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Журавлёва) Наталья Ефимовна

Место рождения

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

20.08.1910 ст.

Дата смерти

04.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910 ст.

Отец: Журавлёв Ефим Семёнович

Мать: Журавлёва Фёкла Ивановна

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.359об.360
Крещение
29.08.1910 ст.
Большая Чернь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.06.1936

Сын: Рыжов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Нилович

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Андрей Нилович

Смерть
04.01.2004
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
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