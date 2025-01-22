Ряховский Василий 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Василий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1838, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская Татьяна1803 г.р.
Отец
Ряховский Иван1808 г.р.
Супруги
Ряховская Татьяна АндреевнаОколо 1837 г.р.
Дети
Ряховский ФедорОколо 1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская Татьяна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ряховский Федор

Мать ребёнка: Ряховская Татьяна Андреевна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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