Ряховский Василий
мужской, родился 1838, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская Татьяна1803 г.р.
ОтецРяховский Иван1808 г.р.
Супруги
Ряховская Татьяна АндреевнаОколо 1837 г.р.
Дети
Ряховский ФедорОколо 1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ряховский Иван
Мать: Ряховская Татьяна
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ряховский Федор
Мать ребёнка: Ряховская Татьяна Андреевна
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно