Сюзюкин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сюзюкина Мария
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Драндова Лиана Николаевна
Мать ребёнка: Сюзюкина Мария
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Виноходова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Сюзюкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюзюкина Мария