Сюзюкин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Сюзюкин Александр Николаевич

Мать: Сюзюкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Мария

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Драндова Лиана Николаевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Мария

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Виноходова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Сюзюкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюзюкина Мария

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