(в бегах с 1829) Самуил Иванович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Иван Савинович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Самуилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: (в Бегах С 1829) Терентий Самуилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: (а Бегах С 1829) Максим Самуилович
Мать ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно