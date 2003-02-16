Макарова Ярославна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ярославна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1973

Отец: не указан

Мать: Цветкова Валентина Владимировна

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