Кирюхин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Сидоркина Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Кирюхина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирюхина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Кирюхина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирюхина Ольга
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно