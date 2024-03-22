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Кирюхин Степан Васильевич

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904

Отец: Кирюхин Василий Сергеевич

Мать: Кирюхина Ирина Поликарповна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Сидоркина Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Кирюхина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Сергей Степанов

Мать ребёнка: Кирюхина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Кирюхина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Ольга

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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