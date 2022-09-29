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Петухова Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1961

Отец: Игошев Михаил Петрович

Мать: Игошева Мария Егоровна

Бракосочетание
07.09.1979

Муж: Петухов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Лобанова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
14.04.1983

Дочь: Касилова Елена Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
01.12.1988

Дочь: Зорихина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Андреевич

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