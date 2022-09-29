Петухова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1961
Отец: Игошев Михаил Петрович
Мать: Игошева Мария Егоровна
Бракосочетание
07.09.1979
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Лобанова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1983
Дочь: Касилова Елена Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1988
Дочь: Зорихина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Андреевич