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Ураков Павел Еремеев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1748 г.р.

Мать

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Ураков Еремей Петров

Мать: Уракова Прасковья Алексеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 14 лет (на ревизию 1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об)
Военная служба
1787
Отдан в рекруты в 1787 году. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об)
Смерть
Неизвестно

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