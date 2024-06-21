Ураков Павел Еремеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1768
Отец: Ураков Еремей Петров
Упоминается в возрасте 14 лет (на ревизию 1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об)
Военная служба
1787
Отдан в рекруты в 1787 году. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об)
Смерть
Неизвестно