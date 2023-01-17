Маркова (Кудрина) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Кудрина) София Николаевна

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Место рождения

Сибирчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.09.1894 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сибирчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Марков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Марков Владимир Степанович

Малый Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1972
Семь Ключей, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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