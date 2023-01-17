Маркова (Кудрина) София Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1894 ст.
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Марков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Марков Владимир Степанович
Малый Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1972
Семь Ключей, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)