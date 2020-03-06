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Потапов Дмитрий Алексеевич
Потапов Дмитрий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.2020
Пол
Мужской
Отец
Потапов Алексей Геннадиевич
1969 г.р.
Мать
Шлайс (Шерстянкина) Марина Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2020
Отец:
Потапов Алексей Геннадиевич
Мать:
Шлайс Марина Александровна
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