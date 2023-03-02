Сковородкин Владимир Владимирович
Место рожденияМогилевская область, Шкловский район, деревня Городец
Дата рождения05.02.1944
Дата смерти07.03.?
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944
Могилевская область, Шкловский район, деревня Городец
Рождение ребёнка
30.07.1963
Дочь: Лымарь Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
13.02.1966
Дочь: Рубинштейн Нина Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
станица Новосергиевская
Рождение ребёнка
16.12.1970
Дочь: Горшенина Людимла Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
28.02.1974
Дочь: Тяско Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
22.08.1975
Дочь: Чигридова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
22.04.1977
Сын: Сковородкин Константин Владимирович
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
14.04.?
Сын: Сковородкин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна
Место жительства
Неизвестно
посёлок Ковалёвка
Смерть
07.03.?