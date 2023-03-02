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Сковородкин Владимир Владимирович

Место рождения

Могилевская область, Шкловский район, деревня Городец

Дата рождения

05.02.1944

Дата смерти

07.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944

Отец: Сковородкин Владимир Мартынович

Мать: Сковородкина Нина Григорьевна

Могилевская область, Шкловский район, деревня Городец
Рождение ребёнка
30.07.1963

Дочь: Лымарь Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
13.02.1966

Дочь: Рубинштейн Нина Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

станица Новосергиевская
Рождение ребёнка
16.12.1970

Дочь: Горшенина Людимла Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
28.02.1974

Дочь: Тяско Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
22.08.1975

Дочь: Чигридова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
22.04.1977

Сын: Сковородкин Константин Владимирович

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
14.04.?

Сын: Сковородкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сковородкина Любовь Константиновна

Место жительства
Неизвестно
посёлок Ковалёвка
Смерть
07.03.?
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