Белова (Внукова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Внукова) Мария Михайловна

Место рождения

Поселок Березовый Дросковский район

Дата рождения

03.11.1930

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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1969 г.р.
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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930

Отец: Внуков Михаил Евсеевич

Мать: (Казанова) Анна Сидоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван Семенович

Рождение ребёнка
10.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван Семенович

Рождение ребёнка
14.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван Семенович

Рождение ребёнка
22.07.1969

Дочь: (Белова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Семенович

Рождение ребёнка
22.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван Семенович

Смерть
1999
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

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