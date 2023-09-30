Белова (Внукова) Мария Михайловна
Место рожденияПоселок Березовый Дросковский район
Дата рождения03.11.1930
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930
Отец: Внуков Михаил Евсеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1956
Рождение ребёнка
10.06.1959
Рождение ребёнка
14.07.1960
Рождение ребёнка
22.07.1969
Дочь: (Белова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Семенович
Рождение ребёнка
22.07.1969
Смерть
1999
Чик, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область