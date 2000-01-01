Морозов Дий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1892
Дочь: Зерова Евгения
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
г. Кушва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Григорий
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно