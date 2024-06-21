Лушникова Зоя Михайловна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лушникова Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Лушников Борис Николаевич

Отец ребёнка: Лушников Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Лушников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лушников Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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