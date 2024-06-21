Лушникова Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лушников Борис Николаевич
Отец ребёнка: Лушников Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1968
Сын: Лушников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лушников Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно