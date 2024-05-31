Семин Епифан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияС 1859 по 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1859 по 1865
Отец: Семин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1894
Дочь: Семина Матрона Епифановна
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1897 ст.
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1899
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1901
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1903 ст.
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1909
Дочь: Семина Ольга Епифановна
Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно