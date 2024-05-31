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Семин Епифан Яковлевич

Место рождения

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

С 1859 по 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1859 по 1865

Отец: Семин Яков

Мать: не указана

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Семин Иван Епифанович

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1894

Дочь: Семина Матрона Епифановна

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1897 ст.

Сын: Семин Василий Епифанович

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Семин Михаил Епифанович

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Семин Филипп Епифанович

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1903 ст.

Сын: Семин Алексей Епифанович

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Семина Ольга Епифановна

Мать ребёнка: Семина Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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