Кузнецов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Яшина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Юрасово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Смерть
Неизвестно