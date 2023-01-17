Лавренова Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.
Сын: Лавренов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Лавренов Василий Никитич
Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.
Сын: Лавренов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лавренов Василий Никитич
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Лавренов Василий Никитич
Смерть
Неизвестно