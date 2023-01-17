Лавренова Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Мария Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Лавренов Василий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.

Сын: Лавренов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лавренов Василий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.

Сын: Лавренов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лавренов Василий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.

Сын: Лавренов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Лавренов Василий Никитич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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