Гордеева Акулина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Гордеева Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович
Курская область, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович
Киреевка, Курский муниципальный район, Курская область
родился в Курской обл, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Гордеева Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович
Смерть
Неизвестно