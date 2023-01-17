Гордеева Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Акулина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Гордеева Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гордеев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович

Курская область, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гордеев Тихон Кузьмич

Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович

Киреевка, Курский муниципальный район, Курская область
родился в Курской обл, Большеполянский р-н, дер Киреевка
Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Гордеева Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Гордеев Кузьма Павлович

Смерть
Неизвестно
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