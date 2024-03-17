Белобородов Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Феденева (Белобородова) Евдокия Фомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ключики, Пермский район, Пермский край
Смерть
Неизвестно