Белобородов Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1729 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Феденева (Белобородова) Евдокия Фомовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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