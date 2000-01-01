Vershinin Leontiy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVershinin Leontiy

Vershinin Leontiy

avatar

Место рождения

okhanskii, Perm Oblast, Russia

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1819

Сын: Vershinin Korniliy

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Марфа Константиновна

Смерть
Неизвестно
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close