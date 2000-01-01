Vershinin Leontiy
Место рожденияokhanskii, Perm Oblast, Russia
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1819
Сын: Vershinin Korniliy
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Константиновна
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
okhanskii, Perm Oblast, Russia