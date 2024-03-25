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Корешков Григорий Петрович

Место рождения

Обухово

Дата рождения

09.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1873

Отец: Туркин (корешков) Пётр Сергеевич

Мать: Корешкова Анна Емельяновна

Бракосочетание
1896

Жена: Корешкова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
04.06.1897

Сын: Корешков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Корешкова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
15.07.1899

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Корешкова Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Корешкова Варвара Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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