Корешков Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1873
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
04.06.1897
Сын: Корешков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Корешкова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
15.07.1899
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Корешкова Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Корешкова Варвара Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно