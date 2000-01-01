Тихонова (Серова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Серова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Матвеева Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович

Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тихонова Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1912

Сын: Тихонов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович

Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович

Смерть
Неизвестно
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