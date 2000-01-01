Тихонова (Серова) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Матвеева Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович
Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тихонова Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1912
Сын: Тихонов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович
Bazarnyi Karabulak, Saratov Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Афанасий Федорович
Смерть
Неизвестно