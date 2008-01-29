Мустакимова Зиниля Радиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.2008
Дочь: Гайнанова Алина Ришатовна
Отец ребёнка: Гайнанов Ришат Рамазанович
Рождение ребёнка
13.09.2009
Дочь: Гайнанова Камилла Ришатовна
Отец ребёнка: Гайнанов Ришат Рамазанович
Рождение ребёнка
06.02.2013
Отец ребёнка: Гайнанов Ришат Рамазанович
Рождение ребёнка
08.07.2019
Дочь: Гайнанова Регина Ришатовна
Отец ребёнка: Гайнанов Ришат Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно