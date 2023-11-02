Куликова (Гажалова) Алла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гажалов Иван Емельянович
Мать: Гажалова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наташа
Отец ребёнка: Куликов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Куликов Анатолий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Transnistria Moldova