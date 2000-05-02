(Мазаник) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1945
Дата смерти02.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945
Отец: Александр Маркович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1968
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
10.01.1973
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
02.05.2000