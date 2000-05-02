(Мазаник) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазаник) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1945

Дата смерти

02.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945

Отец: Александр Маркович

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1968

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
10.01.1973

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
02.05.2000
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