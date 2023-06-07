Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Георгий (Егор) Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Арсений Егоров

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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