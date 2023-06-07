Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Арсений Егоров
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Леонтиев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834