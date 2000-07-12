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Лысенко Василий Иванович

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Место рождения

с. Ярки, Алтайский край, Локтевский район

Дата рождения

29.12.1919

Дата смерти

10.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1919

Отец: Лысенко Иван Михайлович

Мать: Лысенко Христина Степановна

с. Ярки, Алтайский край, Локтевский район
с 1904 г., построена церковь и название стало с. Покровка
Рождение ребёнка
03.09.1946

Дочь: Барков Надежда

Мать ребёнка: Лысенко Татьяна

Рождение ребёнка
12.09.1950

Дочь: Ривненко Вера

Мать ребёнка: Лысенко Татьяна

с. Бакчар, Томской обл.
Рождение ребёнка
10.11.1953

Дочь: Ахметов Любовь

Мать ребёнка: Лысенко Татьяна

с. Новомакаровка, Бакчарский р-н, Томской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Татьяна

Смерть
10.07.1960
Алматы
Похороны
Неизвестно
Алматы
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