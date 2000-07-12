Лысенко Василий Иванович
Место рожденияс. Ярки, Алтайский край, Локтевский район
Дата рождения29.12.1919
Дата смерти10.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1919
с. Ярки, Алтайский край, Локтевский район
с 1904 г., построена церковь и название стало с. Покровка
Рождение ребёнка
03.09.1946
Дочь: Барков Надежда
Мать ребёнка: Лысенко Татьяна
Рождение ребёнка
12.09.1950
Дочь: Ривненко Вера
Мать ребёнка: Лысенко Татьяна
с. Бакчар, Томской обл.
Рождение ребёнка
10.11.1953
Дочь: Ахметов Любовь
Мать ребёнка: Лысенко Татьяна
с. Новомакаровка, Бакчарский р-н, Томской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Татьяна
Смерть
10.07.1960
Алматы
Похороны
Неизвестно
Алматы