Неонила Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти23.06.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Меланья Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Киселев Сидор Иванов
Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев
Смерть
23.06.1876