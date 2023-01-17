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Неонила Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

23.06.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Меланья Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Киселев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Киселев Сидор Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Матвеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.06.1876
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