Демидова Евгения Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Климов иван
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
03.02.1947
Дочь: Климова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Митя-Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Надежда
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович