Демидова Евгения Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Евгения Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Климов иван

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
03.02.1947

Дочь: Климова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Митя-Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Надежда

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Спиридонович

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