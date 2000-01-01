Синченко (Еременко) Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Владимир Макарович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косенко ?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно