Рассказова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская область верхне-карачаевский район. село Кирсановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Мария Петровна
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Александр Петрович
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Анна Петровна
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Смирнова Рассказова Елена Петровна
Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович
Смерть
Неизвестно