Рассказова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская область верхне-карачаевский район. село Кирсановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Мария Петровна

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Александр Петрович

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Анна Петровна

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Смирнова Рассказова Елена Петровна

Отец ребёнка: Рассказов Петр Семёнович

Смерть
Неизвестно

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