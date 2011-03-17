Орехов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
05.09.1944
Награжден орденом Славы III степени за уничтожение 13 немецких солдат. Отбил 4 атаки врага в 5 раз численно превосходящие силы батальона, не допустив окружение своего взвода.
Военная награда
?.02.1945
Награжден орденом Славы II степени за уничтожение 19 немецких солдат в феврале 1945 года в бою.
Рождение ребёнка
11.10.1950
Дочь: Орехова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Нижельская Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.03.1953
Дочь: Орехова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Нижельская Раиса Дмитриевна
Смерть
11.09.1993