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Орехов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
05.09.1944
Награжден орденом Славы III степени за уничтожение 13 немецких солдат. Отбил 4 атаки врага в 5 раз численно превосходящие силы батальона, не допустив окружение своего взвода.
Военная награда
?.02.1945
Награжден орденом Славы II степени за уничтожение 19 немецких солдат в феврале 1945 года в бою.
Рождение ребёнка
11.10.1950

Дочь: Орехова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Нижельская Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.03.1953

Дочь: Орехова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Нижельская Раиса Дмитриевна

Смерть
11.09.1993
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