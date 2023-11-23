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Анемподист Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: Анисья Александрова

Анемподист Дмитриевич (1808 — ?) Род ился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Дмитрия Андреевича. Обучался в Мологском приходском училище. С 1825 года — дьячок Петропавловской церк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Фёдорова

Образование
Неизвестно
Обучался в Мологском приходском училище
Работа или профессия
1825
дьячок
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Розова Александра Анемподистова

Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Анемподистова

Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ольга Анемподистова

Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Павел Анемподистов

Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова

Смерть
До 1845

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