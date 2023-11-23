Анемподист Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: Анисья Александрова
Анемподист Дмитриевич (1808 — ?) Род ился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Дмитрия Андреевича. Обучался в Мологском приходском училище. С 1825 года — дьячок Петропавловской церк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Фёдорова
Образование
Неизвестно
Обучался в Мологском приходском училище
Работа или профессия
1825
дьячок
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Розова Александра Анемподистова
Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Анемподистова
Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ольга Анемподистова
Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Павел Анемподистов
Мать ребёнка: Агриппина Фёдорова
Смерть
До 1845