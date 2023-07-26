Мягкова (Федорова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мягков Константин ?
Рождение ребёнка
24.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мягков Константин ?
Рождение ребёнка
22.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мягков Константин ?
Смерть
2000