Мягкова (Федорова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Федорова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Константин ?

Рождение ребёнка
24.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Константин ?

Рождение ребёнка
22.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Константин ?

Смерть
2000

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