Савин Андрей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Андрей Архипович

Савин Андрей Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Сожитель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера(?) Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close