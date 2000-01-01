Савин Андрей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сожитель
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера(?) Ларионовна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня