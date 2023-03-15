Солдаткин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Осокина Елена Егоровна
Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдаткин Николай Егорович
Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно