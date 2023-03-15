Солдаткин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Осокина Елена Егоровна

Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдаткин Николай Егорович

Мать ребёнка: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдаткина Матрёна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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