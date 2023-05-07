Несен Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1936
Дочь: Савельева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Несен Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несен Леонид Александрович
Мать ребёнка: Несен Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несен Александр Александрович
Мать ребёнка: Несен Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несен Галина Александровна
Мать ребёнка: Несен Надежда
Смерть
Неизвестно