Смирнова (Склюева) Полина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Склюев Демьян Григорьевич
Мать: Склюева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
26.01.1956
Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно