Смирнова (Склюева) Полина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Склюева) Полина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Склюев Демьян Григорьевич

Мать: Склюева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
26.01.1956

Сын: Мельник Валерий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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