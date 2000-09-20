Качаев Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1951
Дата смерти20.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1951
Рождение ребёнка
23.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Качаева Ирина Ивановна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.1977
Мать ребёнка: Качаева Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качаева Ирина Ивановна
Смерть
20.09.2000