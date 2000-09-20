Качаев Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачаев Юрий Яковлевич

Качаев Юрий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1951

Дата смерти

20.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1951

Отец: Качаев Яков Терентич

Мать: Качаева Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
23.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Качаева Ирина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.1977

Сын: Качаев Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Качаева Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качаева Ирина Ивановна

Смерть
20.09.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close